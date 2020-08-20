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Владельцы флагманского смартфона Samsung за 100 тысяч рублей стали жаловаться на брак камеры
Больше 100 человек сообщили о проблемах
Десятки владельцев флагманского смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra, который стоит почти 100 тысяч рублей, пожаловались на брак камеры. Скорее всего, компания выпустила дефектную партию устройств.
Как пишет издание SamMobile, было получено более 100 сообщений о дефектах камеры Galaxy Note20 Ultra. Пользователи жалуются на «зазоры» в модулях камеры, частицы пыли и конденсат под защитным стеклом блока с датчиками изображения.
Все эти дефекты могут указывать на то, что Samsung допустила ошибку при сборке смартфона. Пока сама компания не признаёт общей проблемы. Журналистам из Южной Кореи представители Samsung сказали, что само по себе образование конденсата не является производственным дефектом и не должно влиять на функциональность.
Однако недавно один из владельцев Galaxy Note20 Ultra показал, как портится качество съёмки из-за запотевания камер.