Владельцы Galaxy S24 Ultra пожаловались на размытые цвета на смартфоне

Баг, который стал предметом обсуждения на онлайн-платформах, таких как Reddit, вызывает беспокойство среди пользователей.

По сообщениям, проблема, скорее всего, связана с программным обеспечением, так как профили «Vivid» и «Natural» показывают незначительные различия.

В тестах, проведенных экспертами, было замечено, что при установке обоих телефонов (Galaxy S23 Ultra и Galaxy S24 Ultra) на настройку «Vivid», цвета на модели 2024 года выглядели значительно более тусклыми по сравнению с их предшественником 2023 года.

Samsung пока не предоставила официального заявления по этому вопросу. Однако, учитывая, что проблема не наблюдается в режиме «Natural», предполагается, что это связано с программным обеспечением One UI 6.1, которое в настоящее время эксклюзивно для Galaxy S24 Ultra.