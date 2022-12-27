Владельцы Google Pixel 7 пожаловались на трескающиеся стёкла задней камеры

13:36, 27 декабря 2022
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Владельцы Google Pixel 7 пожаловались на трескающиеся стёкла задней камерыПока компания не признала проблему
Пользователи серии смартфонов Google Pixel 7 обнаружили очередную проблему.
Владельцы телефонов Pixel 7 показали в Twitter и Reddit, как у них начало трескаться стекло, покрывающее модуль задней камеры. В одном из твитов говорится, что смартфону нет и месяца, и его использовали аккуратно. В сервисе пользователю ответили, что это его проблема, но он считает, что столкнулся с производственным браком.
Gizmochina
Другой пользователь рассказал, что вытащил свой телефон из кармана, а стекло задней камеры оказалось разбито.
Google ещё официально не признал эту проблему, так что следите за обновлениями.