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13:36, 27 декабря 2022
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Владельцы Google Pixel 7 пожаловались на трескающиеся стёкла задней камеры

Пока компания не признала проблему

Пользователи серии смартфонов Google Pixel 7 обнаружили очередную проблему.

Владельцы Google Pixel 7 пожаловались на трескающиеся стёкла задней камеры

Владельцы телефонов Pixel 7 показали в Twitter и Reddit, как у них начало трескаться стекло, покрывающее модуль задней камеры. В одном из твитов говорится, что смартфону нет и месяца, и его использовали аккуратно. В сервисе пользователю ответили, что это его проблема, но он считает, что столкнулся с производственным браком.

Владельцы Google Pixel 7 пожаловались на трескающиеся стёкла задней камеры

Gizmochina

Другой пользователь рассказал, что вытащил свой телефон из кармана, а стекло задней камеры оказалось разбито.

Google ещё официально не признал эту проблему, так что следите за обновлениями.

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