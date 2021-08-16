Владельцы Huawei в России смогут расплачиваться картой «Мир» через смартфон

Mir Pay построено на базе сервисов HMS. Huawei утверждает, что приложение защищено. Всё устроено так, что реквизиты банковских карт не хранятся на смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Иногда для подтверждения оплаты нужно будет ввести пин-код или пройти верификацию на смартфоне. Для оплаты покупок на сумму до тысячи рублей потребуется только активировать экран телефона.

Отмечается, что через Mir Pay пользователи участвуют во всех акциях платёжной системы «Мир». Доступны скидки и кешбэк.

Huawei напомнила, что среди партнёров её магазина приложений крупнейшие российские компании, в том числе «Сбер», «Яндекс» и Mail.ru.