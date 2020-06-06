Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана

Сообщается, что проблему заметили некоторые пользователи iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Странный зелёный оттенок появляется на экранах смартфонов после разблокировки или когда активированы тёмный режим и режим Night Shift. Со временем экран приходит в норму.

Проблема, скорее всего, связана с обновлением операционной системы до версии iOS 13.5. Пока не известно ни одного способа исправить ошибку. Похоже, что остаётся дождаться, когда Apple сама устранит проблему.

Отмечается, что владельцев iPhone более старых моделей беда, похоже, обошла стороной. В любом случае, если заметите что-то подобное, знайте — вы не одни.