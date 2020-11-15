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Владельцы iPhone 12 mini обнаружили проблему с экраном
А ведь продажи устройства были запущены лишь вчера
Вчера Apple запустила продажи iPhone 12 mini более чем в сорока странах мира, в числе которых и Россия. А уже сейчас в сети начали распространяться жалобы новоиспеченных владельцев на проблему с экраном новинки.
Напомним, что нескольким ранее пользователи iPhone 12 заметили проблему с SMS-сообщениями в устройстве. Выяснилось, что не только эта модель в новой линейке не лишена недостатков.
Сообщается, что сбой в iPhone 12 mini возникает, когда пользователь проводит вверх пальцем по заблокированному экрану или во время нажатия на значки фонарика и камеры. Заключается же она в том, что экран перестает реагировать на касания, что приводит к тому, что пользователь не может выйти из режима блокировки или же включить и фонарик и камеру.