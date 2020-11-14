Владельцы iPhone 12 пожаловались на проблемы с получением сообщений

Как пишет MacRumors, пока непонятно, является ли эта проблема специфической для ‌iPhone 12‌ или она связана с операционной системой iOS 14.1 и iOS 14.2. Тем не менее, в основном об ошибках сообщают владельцы ‌iPhone 12‌.

Сообщается, что пользователи не видят тексты сообщений присланных с Android-смартфонов. Как рассказал один из владельцев iPhone 12, он не смог прочитать в групповом чате сообщение от ребёнка, у которого устройство работает под управлением Android. Впрочем, такая же ошибка появляется и в индивидуальных чатах.

Единого решения проблемы, похоже, нет. Кому-то помог сброс сетевых настроек.