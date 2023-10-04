Владельцы iPhone 15 пожаловались на динамики из-за потрескивающего звука

Один из пользователей отметил, что его iPhone 15 Pro Max на полной громкости издает дребезжащие и похожие на жидкость звуки, а другие сообщили о тресках в определенных видеороликах или частотных диапазонах.

Пока неясно, связана ли проблема с аппаратным или программным обеспечением, хотя многие пользователи продолжают сталкиваться с ней и после замены устройств. Компания Apple официально не подтвердила наличие проблем с динамиками iPhone 15.

Кроме того, некоторые пользователи iPhone 15 Pro и Pro Max сообщают о проблемах с перегревом. Позже компания подтвердила, что в iOS 17 содержится программная проблема, вызывающая аномально высокие температуры, и пообещала устранить ее в будущем обновлении.