Владельцы iPhone 15 пожаловались на динамики из-за потрескивающего звука

Владельцы iPhone 15 пожаловались на динамики из-за потрескивающего звукаApple проблему не подтвердила
Вскоре после начала продаж iPhone 15 некоторые пользователи стали сообщать о проблемах со встроенными динамиками устройства. Согласно жалобам на Reddit и других платформах, небольшая группа владельцев iPhone 15 сталкивается с треском и искажением звука при увеличении громкости.
Один из пользователей отметил, что его iPhone 15 Pro Max на полной громкости издает дребезжащие и похожие на жидкость звуки, а другие сообщили о тресках в определенных видеороликах или частотных диапазонах.
Пока неясно, связана ли проблема с аппаратным или программным обеспечением, хотя многие пользователи продолжают сталкиваться с ней и после замены устройств. Компания Apple официально не подтвердила наличие проблем с динамиками iPhone 15.
Кроме того, некоторые пользователи iPhone 15 Pro и Pro Max сообщают о проблемах с перегревом. Позже компания подтвердила, что в iOS 17 содержится программная проблема, вызывающая аномально высокие температуры, и пообещала устранить ее в будущем обновлении.