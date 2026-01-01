Владельцы iPhone 17 Pro пожаловались на странный шум при зарядке

Опубликовано 01 января 2026, 19:301 мин.
Владельцы iPhone 17 Pro пожаловались на странный шум при зарядкеУ вас слышно?
Некоторые пользователи свежих iPhone 17 Pro и 17 Pro Max столкнулись с необычной проблемой. Во время зарядки, когда экран телефона включен, из динамиков может доноситься тихое шипение или шум, похожий на помехи в радио.
© Apple
Как сообщают пользователи на форумах и в сообществе поддержки Apple вот уже почти месяц, звук появляется именно при подключении к сети — как через провод, так и через беспроводную зарядку MagSafe. Если отключить зарядку, шум исчезает.
Некоторые пользователи даже меняли устройства по гарантии, но в новых аппаратах проблема иногда возникала снова.
Специалисты Apple знают о ситуации и передали её инженерам для изучения. Если причина в программной ошибке (например, в управлении питанием или драйверах аудио), проблему может решить будущее обновление iOS. Если же дело в аппаратной части, компания, вероятно, предложит бесплатный ремонт или замену.
Пока официального заявления от Apple не было.