Владельцы iPhone чаще покупают эксклюзивные тарифы, но не пользуются всеми преимуществами

Тариф-конструктор Yota позволяет настраивать необходимое количество минут, смс и гигабайтов. По данным оператора, калькулятором тарифа пользуется 33,7% всех владельцев iPhone, а среди пользователей смартфонов с операционной системой Android таких менее четверти. Однако большинство владельцев телефонов Apple выбирают наполнение один раз и больше его не меняют. Поклонники Android же часто доводят тариф до совершенства. Так, 34% из них за последние полгода корректировали количество минут, ГБ или смс в пакете.

Также пользователи Android активно подключали к своему тарифу дополнительные опции: безлимитный интернет на соцсети, мессенджеры, музыкальные и видеосервисы.