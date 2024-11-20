Владельцы iPhone на iOS 18 столкнулись с невозможностью сохранить отредактированные фото

После внесения изменений в изображение, появляется сообщение об ошибке: «Не удалось сохранить фото. Попробуйте позже». В результате сохранить правки невозможно, а единственным вариантом остается отмена изменений.

Наибольшее число жалоб поступает от владельцев iPhone 16, хотя проблема затрагивает и более старые модели.

Баг проявляется на всех версиях iOS 18, включая бета-версии iOS 18.2. По словам пользователей, чаще всего проблема наблюдается с определенными фото или даже всеми снимками за один день, что может указывать на сбой при их создании или сохранении.

Возможно, это связано с функцией «Живые фото» или синхронизацией с iCloud.

Полного решения пока нет, но временный обходной путь — создание копии изображения в формате «Статичное фото». При этом теряются эффекты «Живого фото» и стили съемки. Apple признала проблему и работает над ее исправлением.