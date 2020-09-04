Владельцы iPhone начали отказываться от обновлений системы из-за страха перед слежкой

Владельцы iPhone, которые установят обновления, смогут получать уведомления о контактах COVID-19, просто согласившись на их использование. Пользователи называют это опасным прецедентом, хотя речи о слежке за людьми без их ведома не идёт.

Когда владелец iPhone соглашается участвовать в программе, его смартфон начинает собирать и делиться анонимными идентификаторами, если входит в зону действия Bluetooth других смартфонов. Эти идентификаторы, как утверждается, нельзя будет связать с личностью пользователя.