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Владельцы iPhone начали отказываться от обновлений системы из-за страха перед слежкой
В iOS улучшили систему отслеживания контактов заражённых COVID-19
Стало известно, что некоторые владельцы iPhone отказываются от установки последнего обновления iOS 13.7. Оно содержит улучшенную систему отслеживания контактов с людьми, заражёнными COVID-19. Теперь государственным органам здравоохранения не нужно разрабатывать специальные приложения для этого. Пользователи смартфонов Apple расценивают это нововведение как шаг к тотальной слежке.
Владельцы iPhone, которые установят обновления, смогут получать уведомления о контактах COVID-19, просто согласившись на их использование. Пользователи называют это опасным прецедентом, хотя речи о слежке за людьми без их ведома не идёт.
Когда владелец iPhone соглашается участвовать в программе, его смартфон начинает собирать и делиться анонимными идентификаторами, если входит в зону действия Bluetooth других смартфонов. Эти идентификаторы, как утверждается, нельзя будет связать с личностью пользователя.