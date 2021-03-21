Владельцы iPhone назвали главный минус смартфонов Apple

Новые iPhone 12 стали первыми смартфонами компании с поддержкой 5G. Это преподносилось как главная причина «крутизны» айфонов. Однако, как показал опрос, пользователям не очень-то нужен 5G. Всё, чего они хотят — увеличенное время «жизни» от одной зарядки.

Респондентов спросили, что заставило бы их поменять свой смартфон. Около 72% опрошенных ответили, что увеличенное время автономной работы. 49% заявили, что им нужно больше памяти. 44% сообщили, что хотели бы получить лучшее качество съёмки в ночном режиме.

При этом 34% владельцев iPhone заявили, что останутся со своим текущим смартфоном ещё как минимум три года.