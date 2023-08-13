Владельцы новейших iPhone 14 пожаловались на упавшую емкость аккумулятора

Владельцы новейших iPhone 14 пожаловались на упавшую емкость аккумулятораДаже года не прошло
Некоторые пользователи iPhone 14 и iPhone 14 Pro выражают обеспокоенность быстрой деградацией аккумуляторов своих устройств. Некоторые владельцы сообщают, что их телефоны, проработавшие менее года, уже демонстрируют больший износ батареи, чем ожидалось.
Появились сообщения о снижении ёмкости аккумулятора до 88% у iPhone 14 Pro и 90% у iPhone 14 Pro. Такая деградация происходит гораздо раньше, чем ожидалось, что вызывает опасения у пользователей, заплативших за эти устройства немалые деньги, особенно учитывая стартовую цену iPhone 14 Pro - 999 долларов.
Эта проблема всплыла как раз тогда, когда появились слухи о том, что в грядущей серии iPhone 15 размер аккумулятора может увеличиться на 10-18% по сравнению с текущими моделями.
Интересно, что недавно официальная замена батареи по гарантии стала дороже - теперь она стоит 99 долларов.