Владельцы новейших iPhone 14 пожаловались на упавшую емкость аккумулятора

Появились сообщения о снижении ёмкости аккумулятора до 88% у iPhone 14 Pro и 90% у iPhone 14 Pro. Такая деградация происходит гораздо раньше, чем ожидалось, что вызывает опасения у пользователей, заплативших за эти устройства немалые деньги, особенно учитывая стартовую цену iPhone 14 Pro - 999 долларов.

Эта проблема всплыла как раз тогда, когда появились слухи о том, что в грядущей серии iPhone 15 размер аккумулятора может увеличиться на 10-18% по сравнению с текущими моделями.

Интересно, что недавно официальная замена батареи по гарантии стала дороже - теперь она стоит 99 долларов.