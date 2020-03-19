Владельцы новых смартфонов Samsung пожаловались на проблемы с определением местоположения

О проблеме сообщает ресурс XDA Developers. Несколько пользователей смартфонов рассказали, что столкнулись с проблемой GPS в приложениях наподобие Google Maps. Владельцы Galaxy S20+ утверждают, что устройству требуется 10-15 минут, чтобы определить местоположение. Даже после того, как это всё-таки происходит, указатель местоположения «прыгает вокруг в радиусе 1,5-3 км». Это, конечно, делает навигацию по смартфону очень сложной.

Проблема сохраняется даже чистки и обновления соответствующих приложений, калибровки компаса смартфона, использования различных способов подключения, смены SIM-карты и т.д. Некоторым удалось лишь временно решить проблему путём выключения 5G.

Пока Samsung не выпустила официальное заявление по вопросу. Ранее у смартфонов Galaxy S20 обнаруживались проблемы с автофокусировкой и быстрой зарядкой.