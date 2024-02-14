Владельцы Samsung Galaxy S24 столкнулись с неприятными дефектами экрана

Пользователи начали жаловаться на качество дисплея сразу после покупки, отмечая, что изображение кажется выцветшим.

Компания Samsung вначале отстаивала свою позицию, заявляя, что экран должен выглядеть именно так, но вскоре обещала выпустить обновление с «ползунком яркости» для решения этой проблемы.

Однако на этом неприятности не закончились. Как выявили пользователи на Reddit, экран телефона может приобретать зернистую текстуру или показывать неприятные горизонтальные полосы, особенно на темных или серых фонах при слабом освещении.