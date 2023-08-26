Владельцы складного Pixel Fold вряд ли вернутся к обычным смартфонам

Ли поднимает вопрос о том, как долго владельцы Pixel Fold будут хранить свои устройства, учитывая преимущества большего экрана и потенциальные компромиссы в виде увеличения толщины и веса. Он также упоминает о том, насколько пользователи могут быть терпимы к проблемам с внутренним экраном и последующему циклу замены/ремонта. Ли надеется, что Google продлит цикл продаж каждого поколения Pixel Fold, чтобы обеспечить возможность значимых улучшений, отмечая, что многочисленные итерации, заложенные в первый Pixel Fold, могут не потребовать немедленного выпуска второго поколения.

При этом некоторые пользователи в комментариях отметили, что они действительно не захотят вернуться к обычным смартфонам: кто-то отметил «новизну» при использовании складных устройств, кому-то просто жаль переходить к смартфонам за тысячу долларов, после покупки Google Pixel Fold за $1800.

Но были и критики складного форм-фактора. По их словам, эта серия у Google вышла не слишком хорошей, поэтому они обязательно купят себе Pixel 8.