Владельцы смартфонов BlackBerry могут потерять возможность звонить

Канадский бренд объявил об этом ранее на неделе. Теперь все классические смартфоны компании, работающие под управлением BlackBerry OS или BB10 OS, больше не будут поддерживаться. Кроме того, бренд предупредил своих клиентов, что они больше не будут получать никаких патчей, которые гарантировали бы, что связь или Wi-Fi на устройствах останется работоспособной. Другими словами, пользователи смартфонов BlackBerry могут потерять возможность звонить, отправлять SMS и т.д.

Модели BlackBerry под управлением Android перестанут поддерживаться до 4 января 2022 года. Пользователям устройств BlackBerry посоветовали сделать резервные копии своих данных, а также, возможно, подготовиться к переходу на другой бренд в ближайшее время.