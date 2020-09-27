Владельцы смартфонов Google пожаловались на невозможность зарядить устройства полностью

Некоторые владельцы Pixel 4 и Pixel 4XL рассказали, что их смартфоны «застревают» во время зарядки примерно на 50%. По всему видимому, эта проблема самая распространённая.

Есть ещё одна. У некоторых людей Pixel 4 и Pixel 4XL внезапно разряжаются до нуля (даже когда этого ничто не предвещало) и выключаются. Кроме того, пользователи сообщают о значке «вопроса», который появляется на иконке батареи.

Похоже, что программными методами эти проблемы не устранить. Часть пользователей рассказала, что смогла исправить ситуацию, нажав на заднюю панель смартфона.