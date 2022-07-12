Владельцы смартфонов Google пожаловались на растущую чёрную точку на экране

Пользователи смартфонов серии Pixel 6 на странице поддержки Google, в Twitter и Reddit стали жаловаться на чёрные точки, которые появляются на экранах телефонов. Один из владельцев Pixel 6 Pro сообщил, что чёрная точка на экране и вовсе, кажется, увеличивается в размерах. По его словам, смартфон не падал, но обновлялся.