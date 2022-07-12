Владельцы смартфонов Google пожаловались на растущую чёрную точку на экране

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Владельцы смартфонов Google пожаловались на растущую чёрную точку на экранеНеясно, что является причиной проблемы
Последние флагманские смартфоны Google — Pixel 6 и Pixel 6 Pro, — прославились как, пожалуй. самые проблемные аппараты компании на сегодняшний день. Недавно в них обнаружили ещё один баг.
Пользователи смартфонов серии Pixel 6 на странице поддержки Google, в Twitter и Reddit стали жаловаться на чёрные точки, которые появляются на экранах телефонов. Один из владельцев Pixel 6 Pro сообщил, что чёрная точка на экране и вовсе, кажется, увеличивается в размерах. По его словам, смартфон не падал, но обновлялся.
Некоторые пользователи заметили чёрную точку вокруг фронтальной камеры, а другие — в правом верхнем углу экрана. Пока неясно, чем вызвана эта проблема: неисправным оборудованием или ошибкой в программном обеспечении. В настоящее время также неизвестно, насколько широко распространена эта проблема.