Владельцы смартфонов Huawei с Android смогут обновиться на фирменную систему Harmony OS

Об этом представитель компании рассказал изданию Android Authority. По его словам, смартфоны, работающие под управлением оболочки EMUI 11 на базе Android 10, получат возможность обновиться на Harmony OS в будущем.

Отмечается, что Huawei не будет распространять свою операционную систему насильно. Компания просто предложит клиентам дополнительную опцию. Также Huawei не прекратит поддержку Android-смартфонов в обозримом будущем. Поэтому если пользователь решит остаться на системе Google, ему не о чем волноваться.

Первые смартфоны, выпущенные с Harmony OS, появятся в продаже в 2021 году.