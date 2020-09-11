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Владельцы смартфонов Huawei с Android смогут обновиться на фирменную систему Harmony OS
Но это будет необязательно
На днях Huawei представила вторую версию собственной операционной системы Harmony OS. Теперь компания подтвердила журналистам, что владельцы смартфонов Huawei с Android смогут обновиться на фирменную операционку.
Об этом представитель компании рассказал изданию Android Authority. По его словам, смартфоны, работающие под управлением оболочки EMUI 11 на базе Android 10, получат возможность обновиться на Harmony OS в будущем.
Отмечается, что Huawei не будет распространять свою операционную систему насильно. Компания просто предложит клиентам дополнительную опцию. Также Huawei не прекратит поддержку Android-смартфонов в обозримом будущем. Поэтому если пользователь решит остаться на системе Google, ему не о чем волноваться.
Первые смартфоны, выпущенные с Harmony OS, появятся в продаже в 2021 году.