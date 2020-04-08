Владельцы старых флагманов Samsung обнаружили серьёзную проблему с экраном
О проблеме рассказали пользователи сообщества Samsung, посвящённого конкретно Galaxy Note 9. На сайте можно найти несколько постов, в которых описана ситуация. Владельцы смартфонов, столкнувшиеся с проблемой, отмечают, что неполадки начались после мартовского обновления безопасности. У некоторых смартфонов помимо дефектов с цветом возникает и странная зернистость.
Phonearena
Один из владельцев Galaxy Note 9 рассказал, что пытался устранить проблему: и перезагружал телефон, и чистил кэш, и сбрасывал к заводским настройкам. Ничего не помогло. Похоже, что единственное решение — отнести смартфон в ремонт, чтобы специалисты проверили, не связано ли это всё-таки с аппаратной стороной. Впрочем, из-за пандемии коронавируса сделать это может быть нелегко.