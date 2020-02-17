Владелец Alcatel изобрёл смартфон с выдвижным экраном

Концептуальный аппарат от TCL устроен так, что пользователю надо вытянуть экран, если он хочет увеличить площадь его поверхности. Это превращает обычный смартфон в подобие планшета.

Источник сообщает, что данный аппарат TCL намеревалась показать на выставке Mobile World Congress, которую организаторы отменили из-за вспышки коронавируса.

Судя по рендеру устройства, оно имеет экраны, закруглённые с обеих сторон. В сложенном состоянии смартфон надо потянуть за края, чтобы раздвинуть его и расширить дисплей. Как работает данный механизм, пока непонятно. Но, скорее, всего, часть гибкого экрана просто свёрнута внутри.