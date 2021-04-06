Владелец брендов Alcatel и Thomson привёз в Россию смартфоны среднего класса

В линейке представлены три модели — TCL 10 Plus, TCL 10L и TCL 10 SE. Первая модель оснащена 6,47-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением FHD+. У TCL 10 Plus есть квадрокамера с основным модулем на 48 Мп.

У модели помладше — TCL 10L — диагональ экрана составляет 6,53 дюйма. В качестве аппаратной основы выступает процессор Snapdragon 665. В камере у него тоже установлен главный модуль на 48 Мп. Есть 16-Мп селфи-камера.

Модель TCL 10 SE — самая доступная в серии. Она оснащена экраном диагональю 6,52 дюйма, тройной камерой. В смартфонах установлены аккумуляторы ёмкостью 4500 мАч, 4000 мАч и 4000 мАч соответственно.

Смартфоны уже продаются в магазинах. TCL 10 Plus стоит 28 990 рублей, TCL 10L — 21 990 рублей, TCL 10 SE — 15 990 рублей.