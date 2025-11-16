Владелец iPhone 17 Pro Max случайно стёр покрытие смартфона влажной салфеткой

По данным СМИ, на других крупных площадках, включая Reddit, похожих жалоб нет. Поэтому пока считается, что это может быть единичная ситуация или она связана с конкретной салфеткой. На данный момент недостаточно данных, чтобы целенаправленно обвинять Apple.

Так, СМИ со ссылкой на экспертов пишут, что некоторые влажные салфетки могут содержать перекись водорода или спирт в таких количествах, что способны повредить окрашенные поверхности.

Apple неоднократно напоминала пользователям, что для ухода за устройствами нельзя применять агрессивные чистящие средства.