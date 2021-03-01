Владелец сервисного центра назвал самые ненадёжные смартфоны

Специалиста спросили, телефоны каких производителей чаще всего приносят в ремонт. Он ответил, что айфонов среди них — примерно 20%. 15% приходится на смартфоны Samsung. Также, по словам мастера, в последнее время стали приносить аппараты Huawei. То есть топ-3 возглавляют устройства Apple. Четвёртое же место специалист присудил Xiaomi.

Мастер также отметил, что его сервисный центр держит в наличии почти все запчасти на айфоны, так как владельцы iPhone обращаются очень часто. Как рассказал мастер, бывали времена, когда iPhone 6 сдавали в центр на замену аккумулятора по 5-6 раз в день.

Однако не все детали на айфоны есть в наличии. Например, дисплеи на iPhone Pro Max достать нелегко. Как правило, запчасти снимают с другим смартфонов. То есть просто покупают новое устройство. «Разбив сегодня 12 Pro Max, можно попасть тысяч на 70, так как запчасть придётся снимать с нового телефона», — рассказал мастер.