Владелец TikTok объявил о создании собственного смартфона

Какие характеристики будут у устройства, пока ещё неизвестно. Представители ByteDance рассказали только, что планируют продавать смартфон с собственными предустановленными приложениями: агрегатором новостей, видеосервисом и играми.

Напомним, вчера стало известно, что размер аудитории TikTok, сервиса для обмена короткими видеороликами, в России преодолел отметку в 8 миллионов. В целом, число скачиваний приложения в марте превысило 1 миллиард.

Стоит отметить, что у ByteDance нет опыта в разработке смартфонов и других устройств. Кроме того, подобные проекты от Amazon и Facebook в своё время оказались неудачными. Тем не менее, сейчас на рынке складывается неоднозначная ситуация: смартфоны Huawei, одни из самых популярных в мире, находятся под угрозой из-за санкций США.