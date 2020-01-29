Владимир Соловьёв переквалифицировался из политического журналиста в обзорщика смартфонов

Соловьёв решил сравнить новинку с таким же складным Samsung Galaxy Fold и самым обычным iPhone 11 Pro. Сначала журналист распаковал коробку и изучил комплектацию. В комплекте с Huawei Mate X, кстати, поставили наушники. Соловёв напомнил, что в России смартфон пока не продаётся, а представленный у него образец приехал из Китая (без коронавируса, как пошутил ведущий).

Затем журналист не с первого раза включил устройство и оценил его размеры в сложенном и разложенном состоянии. Соловёв отметил, что аппарат довольно большой. Далее он его включил и настроил язык. Остальные параметры ведущий решил настроить за кадром.