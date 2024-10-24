Власти Великобритании захотели запретить использовать смартфоны детям в школах

Эксперты предупреждают, что запреты на смартфоны могут не быть решением проблем. Они утверждают, что такие запреты могут ограничить доступ детей к потенциальным преимуществам смартфонов и что больше внимания следует уделять созданию лучших цифровых сред для молодых людей.

Предлагаемый законопроект, если он будет принят, также потребует от компаний получать согласие от детей в возрасте 16 лет и старше перед использованием их данных. Это дополнение к Закону о безопасности в Интернете, который направлен на «защиту детей от вредного контента», но еще не полностью реализован.