Власти Вьетнама раздадут миллионы 4G-смартфонов нуждающимся

Новая программа рассчитана на 2021-2025 годы. За это время власти Вьетнама планируют раздать малообеспеченным семьям 2,1 млн смартфонов. Это будут 4G-модели, ведь производить и ввозить в страну 2G- и 3G-устройства мешает новый закон. Он вступил в силу 1 июля.

СМИ пишут, что от новых правил пострадал бизнес компаний HMD Global, Itel, Masstel и Mobell. Это главные поставщики кнопочных телефонов по Вьетнам. Itel считает, что из-за запрета спрос на её телефоны снизится на 70%.

Срок действия разрешения на работу сетей 2G и 3G закончится во Вьетнаме в сентябре 2024 года.