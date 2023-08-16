Внешний экран складного смартфона Tecno будет круглым

Внешний дисплей имеет размер 1,32 дюйма, в то время как внутренний экран телефона раскрывается до 6,9 дюйма. Phantom V Flip оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8050, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем. Набор камер включает 64-Мп основной сенсор, 13-Мп сенсор и 32-Мп селфи-камеру. Батарея емкостью 3 900 или 4 000 мАч позволит опередить таких конкурентов, как Motorola Razr+ и Galaxy Z Flip 5.

Выход Phantom V Flip ожидается в октябре, покупатели могут рассчитывать на три варианта расцветки: черный, белый и фиолетовый.