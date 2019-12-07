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Внешность нового флагмана Redmi высмеяли до выхода
Камера у него и правда выглядит странно
Инсайдер Xiaomishka опубликовал серию твитов с подробностями о грядущем смартфоне Redmi K30. Блогер также поделился издевательскими постерами от владельцев устройств конкурента Xiaomi — Realme.
Xiaomishka показал фотографию, сделанную пользователем на Realme X2 Pro. На ней запечатлена часть игрового автомата с приёмником для монет. Своим внешним видом загрузочное отверстие уж больно напоминает камеру Redmi K30.
Xiaomishka
Сходства можно обнаружить благодаря изображению из базы TENAA. Блок камеры Redmi K30 действительно выглядит довольно экстравагантно.
Напомним, смартфон оснащается датчиком камеры Sony IMX686, разрешение которого составляет 64 Мп. Фотографии устройство должно делать хорошие, да и сама компания делает акцент на фотовозможностях аппарата. Кстати, анонс Redmi K30 ожидается уже 10 декабря.