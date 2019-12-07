Внешность нового флагмана Redmi высмеяли до выхода

Сходства можно обнаружить благодаря изображению из базы TENAA. Блок камеры Redmi K30 действительно выглядит довольно экстравагантно.

Напомним, смартфон оснащается датчиком камеры Sony IMX686, разрешение которого составляет 64 Мп. Фотографии устройство должно делать хорошие, да и сама компания делает акцент на фотовозможностях аппарата. Кстати, анонс Redmi K30 ожидается уже 10 декабря.