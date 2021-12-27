Внешность нового флагмана Samsung S22 Ultra показали на фото

Инсайдер hypark22 опубликовал эти снимки в Twitter. На них запечатлён чёрный вариант смартфона. Хотя ясно, что это фото макетов смартфона, они всё равно отражают внешний вид новинки. Понятно, что Samsung полностью отказалась от элемента дизайна в виде отдельного островка камеры. Galaxy S22 Ultra можно сравнить со смартфоном LG Velvet.