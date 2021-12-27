Внешность нового флагмана Samsung S22 Ultra показали на фото

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Внешность нового флагмана Samsung S22 Ultra показали на фотоПоказан чёрный матовый вариант
В феврале мы ждём презентацию новой линейки флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22. В сети появились фотографии старшей модели Galaxy S22 Ultra.
Инсайдер hypark22 опубликовал эти снимки в Twitter. На них запечатлён чёрный вариант смартфона. Хотя ясно, что это фото макетов смартфона, они всё равно отражают внешний вид новинки. Понятно, что Samsung полностью отказалась от элемента дизайна в виде отдельного островка камеры. Galaxy S22 Ultra можно сравнить со смартфоном LG Velvet.
Galaxy S22 Ultra имеет более прямые углы, что делает его духовным преемником Galaxy Note 20 Ultra. В телефон установлен большой дисплей Super AMOLED Infinity-O с тонкими рамками, имеется стилус S Pen и порт USB Type-C. Сзади устройство имеет матовое покрытие, препятствующее появлению отпечатков пальцев.
Источник: Sammobile