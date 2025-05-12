Опубликовано 12 мая 2025, 05:151 мин.
Внезапно, Samsung Galaxy S25 FE получит процессор MediaTek — СМИНи Exynos, ни Snapdragon
Samsung готовит новый смартфон Galaxy S25 FE, который может получить более производительный чипсет, чем ожидалось. Изначально предполагалось, что модель унаследует Exynos 2400e от Galaxy S24 FE, но, согласно свежим утечкам, Samsung рассматривает MediaTek Dimensity 9400 как альтернативу, если производство Exynos не справится с объемами.
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Galaxy S25 FE, вероятно, станет упрощенной версией флагманской серии S25, сохранив доступную цену. Однако, помимо возможного апгрейда чипсета, других значительных улучшений по сравнению с S24 FE не ожидается. Это может разочаровать тех, кто надеялся на обновление камер или дисплея. Смартфон, скорее всего, получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран, батарею около 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и запустится на Android 16 с оболочкой One UI 8.
Пока неизвестно, станет ли Dimensity 9400 основным чипом, но его использование может повысить интерес к S25 FE, особенно если Samsung сохранит конкурентную цену, считают аналитики.