Galaxy S25 FE, вероятно, станет упрощенной версией флагманской серии S25, сохранив доступную цену. Однако, помимо возможного апгрейда чипсета, других значительных улучшений по сравнению с S24 FE не ожидается. Это может разочаровать тех, кто надеялся на обновление камер или дисплея. Смартфон, скорее всего, получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран, батарею около 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и запустится на Android 16 с оболочкой One UI 8.

Пока неизвестно, станет ли Dimensity 9400 основным чипом, но его использование может повысить интерес к S25 FE, особенно если Samsung сохранит конкурентную цену, считают аналитики.