Внимание: эти аксессуары могут повредить камеру Samsung Galaxy S23

В новом сообщении на форуме сообщества Samsung компания указала на ряд проблем, которые сторонние аксессуары могут вызвать у Galaxy S23. Большинство этих проблем связаны с защитой объектива камеры. Другие проблемы связаны с тем, как чехлы могут загораживать микрофоны на телефонах.

Так, при снятии защитных плёнок для объективов можно поцарапать кольцо камеры. Кроме того, из-за неё вокруг камеры могут скапливаться влага и посторонние частицы. А ещё дополнительный слой стекла может не только привести к ухудшению качества изображения, но и вызвать проблемы с фокусировкой.