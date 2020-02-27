Внутреннее устройство флагманского Samsung S20 Ultra показали на видео

В видео Samsung напомнила основные характеристики устройства. Экран у него имеет поддержку частоты обновления в 120 Гц, а также разрешение Quad HD+. Над аккумулятором смартфона можно увидеть систему охлаждения, а в различных частях корпуса антенны, способные принимать миллиметровые волны, или крайне высокие частоты.

На ролике показано и устройство камеры Galaxy S20 Ultra. Можно разглядеть 12-Мп ультраширокоугольный модуль, 108-Мп широкоугольный модуль, 48-Мп телефото-камеру, а также датчик глубины.

Напомним, устройство работает на процессоре Exynos 990, а ёмкость аккумулятора у него равна 5000 мАч.