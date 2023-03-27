Во флагманских смартфонах Samsung обнаружились новые неполадки камеры

Samsung уже заявил, что уже работает над этой проблемой. Ошибка произошла из-за разницы в точке действия при быстром переключении объективов камеры. Проблема касается смартфонов серий Galaxy S20, Galaxy S21 и Galaxy S22.

Южнокорейская компания подтвердила, что патч выйдет для всех затронутых устройств в скором времени.