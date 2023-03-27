Во флагманских смартфонах Samsung обнаружились новые неполадки камеры

15:08, 27 марта 2023
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Во флагманских смартфонах Samsung обнаружились новые неполадки камерыВсё падает, когда пытаешься зумить
Некоторые пользователи Samsung Galaxy S пожаловались, что приложение камеры аварийно завершает работу, когда пытаешься зумить.
Фото: Unsplash
Samsung уже заявил, что уже работает над этой проблемой. Ошибка произошла из-за разницы в точке действия при быстром переключении объективов камеры. Проблема касается смартфонов серий Galaxy S20, Galaxy S21 и Galaxy S22.
Южнокорейская компания подтвердила, что патч выйдет для всех затронутых устройств в скором времени.