Во флагманских смартфонах Samsung сломался GPS

Несколько пользователей Galaxy S22 Ultra рассказали на форумах, что у них перестали работать функции GPS. Похоже, что всё ломается после первой настройки телефона или после длительного бездействия. Навигационные приложения, такие как Google Maps, выдают ошибку «не удаётся найти GPS». Масштаб проблемы неизвестен, но, похоже, затронуто довольно много пользователей.

Сброс настроек сети, сброс устройства к заводским настройкам и т. д., похоже, не помогает некоторым пользователям. Для других простая перезагрузка решает проблему. Остаётся ждать официального патча от Samsung.