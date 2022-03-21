Во флагманских смартфонах Samsung сломался GPS

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Во флагманских смартфонах Samsung сломался GPSИ пока почти ничего не помогает
Запуск продаж новой флагманской серии Samsung Galaxy S22 не обошёлся без проблем. Сначала обнаружилась путаница с частотой обновления дисплея, затем и вовсе наблюдался баг с дисплеем. Последняя проблема же затрагивает другой, но не менее важный компонент.
Несколько пользователей Galaxy S22 Ultra рассказали на форумах, что у них перестали работать функции GPS. Похоже, что всё ломается после первой настройки телефона или после длительного бездействия. Навигационные приложения, такие как Google Maps, выдают ошибку «не удаётся найти GPS». Масштаб проблемы неизвестен, но, похоже, затронуто довольно много пользователей.
Сброс настроек сети, сброс устройства к заводским настройкам и т. д., похоже, не помогает некоторым пользователям. Для других простая перезагрузка решает проблему. Остаётся ждать официального патча от Samsung.