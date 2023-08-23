Во всем мире начали переходить на дорогие смартфоны с бюджетных

И нет, не только в России пользователи начали переходить на премиальные смартфоны, такая тенденция заметна во всем мире. Примечательно, что наибольшего успеха добилась компания Apple, чьи iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 лидируют по продажам на основных рынках.

В России доминирующее положение занимает компания Xiaomi, занимающая 27,9% рынка. Несмотря на то что на Россию влияют глобальные тенденции развития смартфонов, на траекторию развития рынка оказывают влияние местные факторы, в том числе качество камеры и стоимость. Спрос на более качественные камеры привел к тому, что пользователи стали покупать более дорогие модели, считает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.