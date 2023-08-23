Во всем мире начали переходить на дорогие смартфоны с бюджетных

Во всем мире начали переходить на дорогие смартфоны с бюджетныхРоссия – не исключение
По прогнозам Counterpoint Research, в 2023 г. мировые поставки смартфонов сократятся на 6%, достигнув десятилетнего минимума. Несмотря на это, импорт смартфонов в Россию в первой половине 2023 года вырос на 26%, причем поставки премиальных моделей увеличились на 58%, сообщает Российская Газета.
И нет, не только в России пользователи начали переходить на премиальные смартфоны, такая тенденция заметна во всем мире. Примечательно, что наибольшего успеха добилась компания Apple, чьи iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 лидируют по продажам на основных рынках.
В России доминирующее положение занимает компания Xiaomi, занимающая 27,9% рынка. Несмотря на то что на Россию влияют глобальные тенденции развития смартфонов, на траекторию развития рынка оказывают влияние местные факторы, в том числе качество камеры и стоимость. Спрос на более качественные камеры привел к тому, что пользователи стали покупать более дорогие модели, считает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.
Главная причина миграции покупателей с бюджетных смартфонов на более дорогие модели — деградация качества камер в моделях до 20 тысяч рублей ($200-250) … Отличительным признаком почти всех недорогих смартфонов сегодня стала камера с параметрами «50 Мп, f/1.8». Это сенсор Samsung S5KJN1 (он же Samsung JN1), который корейский гигант экстренно выпустил в разгар «полупроводникового кризиса» в начале 2021 г. … но качество съёмки видео и фото на новый 50 Мп-сенсор оказалось заметно ниже, чем на прежние 48 Мп-камеры в бюджетных смартфонах, не говоря уже о 64 Мп-сенсорах моделей на стыке бюджетного и средних классов.
Он также считает, что качественных изменений в бюджетных смартфонах не стоит ждать как минимум до середины 2024 г. А с учётом инертности спроса (количества желающих проверить, изменилось ли что-то к лучшему в бюджетных смартфонах) — и того дольше.