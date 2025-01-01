Военный США продавал украденные записи телефонных звонков

Вагениус, специалист по связи, расквартированный в Южной Корее, был арестован в Форт-Худе, штат Техас, 20 декабря. Ему предъявлены два обвинения, связанные с незаконной передачей конфиденциальных записей телефонных разговоров.

Перед арестом Вагениус признал свою связь с киберпреступником Коннором Райли Моуккой, который был арестован в октябре за кражу данных у нескольких компаний. Kiberphant0m, предположительно Вагениус, размещал на хакерских форумах похищенные журналы звонков правительственных чиновников и сотрудников служб экстренного реагирования.

Власти утверждают, что Kiberphant0m был ответственен за взлом по меньшей мере 15 телекоммуникационных компаний, включая таких крупных операторов связи, как AT&T и Verizon.