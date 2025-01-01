Военный США продавал украденные записи телефонных звонков

Опубликовано 01 января 2025, 22:371 мин.
Военный США продавал украденные записи телефонных звонковВ рамках киберпреступной схемы
20-летний солдат армии США Камерон Джон Вагениус был арестован и обвинен в том, что он якобы и есть «Kiberphant0m» — киберпреступник. Его обвиняют в краже конфиденциальных записей звонков клиентов американских операторов связи AT&T и Verizon в начале этого года.
Вагениус, специалист по связи, расквартированный в Южной Корее, был арестован в Форт-Худе, штат Техас, 20 декабря. Ему предъявлены два обвинения, связанные с незаконной передачей конфиденциальных записей телефонных разговоров.
Перед арестом Вагениус признал свою связь с киберпреступником Коннором Райли Моуккой, который был арестован в октябре за кражу данных у нескольких компаний. Kiberphant0m, предположительно Вагениус, размещал на хакерских форумах похищенные журналы звонков правительственных чиновников и сотрудников служб экстренного реагирования.
Власти утверждают, что Kiberphant0m был ответственен за взлом по меньшей мере 15 телекоммуникационных компаний, включая таких крупных операторов связи, как AT&T и Verizon.