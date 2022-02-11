«Война не на жизнь, а на смерть»: Xiaomi решила завоевать нишу флагманских смартфонов

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«Война не на жизнь, а на смерть»: Xiaomi решила завоевать нишу флагманских смартфоновБудет конкурировать с Apple?
Глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) поделился некоторыми планами компании через китайскую соцсеть Weibo. Он заявил, что Xiaomi будет активно участвовать в конкурентной гонке среди флагманских смартфонов. Топ-менеджер сказал, что это будет «война не на жизнь, а на смерть».
Главным конкурентом тут, конечно, станет Apple. «Мы стремимся полностью сравниться с Apple с точки зрения продукта и опыта, а также стать крупнейшим брендом высшего класса в Китае в следующие три года», — сказал Цзюнь.
Для этого компания намерена инвестировать 100 млрд юаней, что составляет около $15,71 млрд, в исследования и разработки в течение следующих пяти лет.
Сейчас известно, что Xiaomi готовит к выходу новый смартфон с гибким экраном.
Источник: Phonearena