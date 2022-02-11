«Война не на жизнь, а на смерть»: Xiaomi решила завоевать нишу флагманских смартфонов

Главным конкурентом тут, конечно, станет Apple. «Мы стремимся полностью сравниться с Apple с точки зрения продукта и опыта, а также стать крупнейшим брендом высшего класса в Китае в следующие три года», — сказал Цзюнь.

Для этого компания намерена инвестировать 100 млрд юаней, что составляет около $15,71 млрд, в исследования и разработки в течение следующих пяти лет.

Сейчас известно, что Xiaomi готовит к выходу новый смартфон с гибким экраном.