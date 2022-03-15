Война против Samsung продолжается: бенчмарк удаляет устройства компании за махинации

Проблема заключается в сервисе GOS (Game Optimization Service). СМИ сообщают, что Geekbench намерен продолжать удалять устройства Samsung со своей платформы. Компания утверждает, что планирует удалить серию Galaxy Tab S8, как только она появится.

Стоит отметить, что Samsung уже выпустила обновление прошивки , которое устраняет ограничение производительности в серии Galaxy S22.