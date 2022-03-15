Война против Samsung продолжается: бенчмарк удаляет устройства компании за махинации

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Война против Samsung продолжается: бенчмарк удаляет устройства компании за махинацииSamsung уже признала ошибки
Недавно флагманские смартфоны Samsung поймали на том, что они замедляют процессор при работе приложений. Бенчмарк Geekbench также обнаружил, что компания была нечестна при тестировании. Если смартфон сталкиваться с приложением-тестом, он отключал замедление, чтобы выдать лучшие результаты. За такое поведение линейку Galaxy S22 исключили из бенчмарка. И, как оказалось, не её одну.
Проблема заключается в сервисе GOS (Game Optimization Service). СМИ сообщают, что Geekbench намерен продолжать удалять устройства Samsung со своей платформы. Компания утверждает, что планирует удалить серию Galaxy Tab S8, как только она появится.
Стоит отметить, что Samsung уже выпустила обновление прошивки , которое устраняет ограничение производительности в серии Galaxy S22.
Источник: Sammobile