Вопреки стереотипам: владельцы iPhone реже владельцев Android меняют смартфоны

В отчете указывается, что 61% покупателей iPhone не расстаются со своим предыдущим устройством в течение двух лет и более, в то время как среди владельцев Android этот показатель составляет 43%. Кроме того, 29% пользователей iPhone сохраняли свое предыдущее устройство в течение трех лет и более, в то время как среди пользователей Android этот показатель составил лишь 21%.

Напротив, всего 10% владельцев iPhone хранили свое предыдущее устройство в течение года или менее, в то время как почти четверть владельцев Android (21%) попали в эту категорию.

Ежегодные обновления iPhone и долговечность устройства играют значительную роль в привычках замены, в то время как пользователи Android чаще задумываются об обновлении в связи с ежегодным выпуском множества новинок от различных брендов, считают эксперты.