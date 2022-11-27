"Восстание" китайских рабочих: как это повлияло на Apple

Проблемы начались в прошлом месяце, когда рабочие покинули заводской кампус в Чжэнчжоу из-за опасений по поводу коронавируса. При нехватке персонала рабочим были предложены бонусы за возвращение. Но на этой неделе вспыхнули протесты, когда вновь нанятые сотрудники заявили, что руководство отказалось от своих обещаний. Рабочим, которые вступили в столкновение с сотрудниками службы безопасности в защитных костюмах, в конце концов, предложили деньги, чтобы они уволились и уехали.

Аналитики считают, что проблемы, с которыми столкнулась тайваньская компания Foxconn, ведущий поставщик Apple, владеющий предприятием, ускорят процесс переноса производств продукции Apple из Китая в такие страны, как Индия.

Дэниел Айвз, управляющий директор по анализу акций в Wedbush Securities, сказал CNN Business, что продолжающаяся остановка производства в кампусе Foxconn стала "альбатросом" для Apple. "Каждая неделя этой остановки и беспорядков, по нашим оценкам, обходится Apple примерно в 1 млрд долларов", - сказал он.

CNN также ссылается на аналитика TF International Securities, который в своем Twitter подсчитал, что ситуация на заводе в Чжэнчжоу повлияла на более чем 10% мировых производственных мощностей iPhone.