Восстановленные складные смартфоны Samsung оказались дороже новых

Опубликовано 23 апреля 2026, 16:231 мин.
Восстановленные складные смартфоны Samsung оказались дороже новыхСовпадение ли
Samsung начала продавать восстановленные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Вот только есть интересный нюанс — они в момент стоили дороже новых.
На первый взгляд цены действительно снижены: Fold 7 дешевле на 300 долларов, а Flip 7 — на 160 долларов по сравнению с первоначальной стоимостью. Однако за прошедшее с релиза время на эти модели уже появились большие скидки.
Так, новый Fold 7 с памятью 256 ГБ можно купить на официальном сайте примерно за 1 599 долларов, что на 400 долларов ниже стандартной цены. То есть на 100 долларов дешевле восстановленной версии. Похожая ситуация и с Flip 7.
Небольшая выгода появляется только у версий с большим объёмом памяти, подчеркивают СМИ.