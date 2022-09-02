Вот это поворот: Apple только сейчас обогнала Android по количеству пользователей в США

Согласно этим данным, во втором квартале, закончившемся в июне, компания Apple преодолела отметку в 50%, что является самой высокой долей IT-гиганта с момента выпуска первого iPhone в 2007 году. Цифры основаны на данных об используемых смартфонах.

Активная установленная база также учитывает миллионы людей, попавших в экосистему Apple через рынок подержанных телефонов, а также тех, кто пользуется iPhone, купленными несколько лет назад.

По данным NPD Group, смартфоны на базе Android впервые поступили в продажу в 2008 году, через год после дебюта iPhone, и превзошли его в 2010 году.

В первые три года доля рынка Apple в США никогда не приближалась к 50 процентам, поскольку в продажах доминировали Nokia, Motorola, Windows и BlackBerry. Однако с тех пор доля рынка флагманского продукта Apple и его операционной системы iOS в США неуклонно росла и растет по сей день.