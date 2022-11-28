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14:13, 28 ноября 2022
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Вот как будут выглядеть вживую флагманские смартфоны Xiaomi 13

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В интернете появились несколько изображений смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro. Снимки показывают, что устройства действительно будут такими, как изображалось на рендерах.

Вот как будут выглядеть вживую флагманские смартфоны Xiaomi 13

Фото: Mydrivers/Onleaks

Судя по всему, это скриншоты из какого-то видеоролика:

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Фото: Mydrivers

Видно, что у смартфонов довольно большой блок камер. У Xiaomi 13 экран будет плоским, а задняя часть покрыта стеклом. У модели Pro экран изогнут по краям, а крышка покрыта текстурой под кожу.

Смартфоны могут представить уже 1 декабря.

Источник:Mydrivers
Теги:
#Xiaomi 13
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