Вот как будут выглядеть вживую флагманские смартфоны Xiaomi 13

Видно, что у смартфонов довольно большой блок камер. У Xiaomi 13 экран будет плоским, а задняя часть покрыта стеклом. У модели Pro экран изогнут по краям, а крышка покрыта текстурой под кожу.

Смартфоны могут представить уже 1 декабря.