Вот как будут выглядеть вживую флагманские смартфоны Xiaomi 13

14:13, 28 ноября 2022
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Вот как будут выглядеть вживую флагманские смартфоны Xiaomi 13Есть фото
В интернете появились несколько изображений смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro. Снимки показывают, что устройства действительно будут такими, как изображалось на рендерах.
Фото: Mydrivers/Onleaks
Судя по всему, это скриншоты из какого-то видеоролика:
Видно, что у смартфонов довольно большой блок камер. У Xiaomi 13 экран будет плоским, а задняя часть покрыта стеклом. У модели Pro экран изогнут по краям, а крышка покрыта текстурой под кожу.
Смартфоны могут представить уже 1 декабря.