Вот как понять, много ли времени вы проводите со смартфоном

Согласно цифровому отчёту за 2023 год, среднее время экранного времени для людей в возрасте от 16 до 64 лет во всём мире составляет 6 часов 37 минут в день.

То факт, что у взрослых нет чётких ограничений по времени, проводимом перед экранами, не означает, что для них сидение со смартфоном или ноутбуком не может быть вредным. К примеру, если вы хотите посмотреть шоу на Netflix, то, скорее всего, вы в течение нескольких часов будете сидеть. Это может повысить вероятность возникновения гипертонии, резистентности к инсулину и ожирения, болей в шее, головных болей, напряжения глаз и проблем со сном.