Вот как выглядел бы iPhone со сканером отпечатков пальцев сзади

Но такой не вышел и не выйдет, скорее всего

Инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) сегодня поделился слухами о дизайне iPhone X, которые широко распространялись до его запуска в 2017 году. Смартфон мог оснащаться Touch ID в стиле Android на задней панели.