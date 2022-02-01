Вот как выглядел бы iPhone со сканером отпечатков пальцев сзади

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Вот как выглядел бы iPhone со сканером отпечатков пальцев сзадиНо такой не вышел и не выйдет, скорее всего
Инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) сегодня поделился слухами о дизайне iPhone X, которые широко распространялись до его запуска в 2017 году. Смартфон мог оснащаться Touch ID в стиле Android на задней панели.
Последовательный характер этих утечек привёл многих к мысли, что за ними стоит сама Apple. Именно об этом и говорит Бен Гескин в новом твите. Компания якобы распространяет фейковую информацию, чтобы отвлечь внимание от настоящей. Похоже, что и Apple и вовсе самостоятельно делала прототипы айфонов с дизайном, который не планировала выпускать. Они были слишком детализированными, чтобы их сделал кто-то посторонний.
В твиттере также цитируется информация о продаже «iPhone 7s Plus Galactic Silver 64 ГБ» со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Неясно, является ли устройство простым макетом или реальным рабочим прототипом iPhone. Но последнее кажется маловероятным.
Источник: Gizmochina