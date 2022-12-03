Вот почему можно покупать очень дешёвые смартфоны Samsung. Galaxy A01 2019 года получил новый Android

Обновление Android 12 для Galaxy A01 вышло под версией A015FXXU5CVK5. Оно приносит на смартфон One UI Core 4.1 и исправление безопасности от сентября 2022 года.

Загрузить обновление Android 12 можно, выбрав «Настройки» -> «Обновление программного обеспечения».

Samsung выпустила Galaxy A01 в конце 2019 года с One UI Core 2.0 на базе Android 10. Устройство получило обновление One UI Core 3.0 на базе Android 11 в апреле 2021 года. В дальнейшем оно будет получать обновления безопасности только раз в несколько месяцев.